Start ins Berufsleben: Die ÖBB suchen 53 Lehrlinge in NÖ

Alleine in Niederösterreich werden für das neue Lehrjahr 53 Ausbildungsplätze in kaufmännischen und technischen Ausbildungsrichtungen angeboten. Besonders gefragt sind Lehrlinge in den Bereichen:

Kraftfahrzeugtechnik und Systemelektroniker für Nutzfahrzeuge

Bürokauffrau:mann

Mechatronik- Automatisierungstechnik

Elektrotechnik-Anlagen und Betriebstechnik

Gleisbautechnik

Das Lehrlingseinkommen liegt je nach gewähltem Lehrberuf zwischen 700 und 855 Euro pro Monat im ersten Lehrjahr.

