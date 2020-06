Start der Ski-Saison eine Woche verschoben

Der in den Ski-Dorados Hochkar und Ötscher für dieses Wochenende programmierte Saisonstart wurde um eine Woche auf den 13. Dezember verschoben. Die viel zu warmen Temperaturen in den Höhenlagen bescheren derzeit grasgrüne statt schneeweiße Pisten. Ein kleiner Wintereinbruch vor einigen Wochen ließ die Manager in Lackenhof und Göstling sogar noch ganz kurz von einem vorzeitigen Liftstart imNovember träumen.

Die beiden Geschäftsführer Andreas Buder ( Ötscher) und Rainer Rohregger (Hochkar) sind aber sehr optimistisch, den nächsten Termin für das Opening einhalten zu können. Ab Samstag seien kältere Temperaturen prognostiziert, dann wollen die Pistenteams im Dauereinsatz die Beschneiung der Abfahrten bewerkstelligen. 118 Schneekanonen und -lanzen stehen in den beiden Ressorts für die Gewaltaktion parat. Weil am Ötscher bereits 70 und am Hochkar 80 Prozent der Pisten beschneit werden können, sollten zum Start gute Bedingungen herrschen. Insgesamt können die beiden Ski-Ressorts, die von der Schröcksnadel-Gruppe und dem Land NÖ betrieben werden mit 18 Liften und 38 Pistenkilometern aufwarten. Dass nicht nur die Liftbetreiber, sondern auch die Ski-Fans auf das Pistenvergnügen brennen, würden die guten Vorverkaufszahlen bei den Saisonkarten belegen, Ex-Ski-Weltcupstar Andreas Buder.