Stars und Sternchen bei „Starnacht aus der Wachau" erwartet

Von dem Schlagerstar Andreas Gabalier bis zu der deutschen Band „Die Prinzen“ – in der Wachau gastieren am 22. und am 23. September wieder einige Stars und Sternchen der Musikszene. Bekannte Acts sind unter anderem Anastacia, Josh oder Thorsteinn Einarsson.

Elfte Auflage

Zudem befinden sich Gastronomiestationen am Gelände, die die Wachauer Kulinarik unter die Besucherinnen und Besucher der Starnacht bringen.

➤ Mehr lesen: Andreas Gabalier und Josh bei der „Starnacht in der Wachau"