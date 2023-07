Andreas Gabalier und Josh bei der "Starnacht in der Wachau"

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sprach anlässlich der Präsentation der Details von einer "wahren Erfolgsgeschichte". "Alleine im letzten Jahr waren rund 7.000 Gäste bei der Starnacht dabei, rund 1,5 Millionen verfolgten sie im Fernsehen", nannte die Politikerin konkrete Zahlen und fügte an, dass dies einem Werbewert von rund 1,6 Millionen Euro für Niederösterreich entsprechen würde.

"Unschätzbar für so eine kleine Gemeinde"

Michaela Zeiler von der Niederösterreich Werbung erklärte, dass die "Starnacht" in den Weinherbst Niederösterreich falle: "In all unseren Weinbauregionen genießt man die Spitzenweine unserer Winzerinnen und Winzer, erkundet unsere Weinorte, Kellergassen und Weingärten", sagte Zeiler. Ein weiterer Aspekt "sind natürlich unsere Heurigen, wo in besonderer, traditioneller Atmosphäre regionaltypische Weine und Produkte verkostet werden können."

Josef Wildam (ÖVP), Bürgermeister von Rossatz-Arnsdorf, sprach davon, dass das ein Event ein enormer Wirtschaftsfaktor sei. "Alleine während der Übertragung der Sendung generieren wir einen Werbewert von mehr als 100.000 Euro, was unschätzbar für eine so kleine Gemeinde ist."

