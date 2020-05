Stählerner Drachentöter beschert Kindern Englischkurse

Der im Kinderkarten ohnehin vorgesehene Mini-Sprachkurs kann nun auf 120 Minuten pro Woche intensiviert werden, freut sich die Direktorin Hermine Hager. Vorausgesetzt der noch offenen Zustimmung der Eltern werden heuer 24 Kids im Turnsaal,im Spielzimmer oder im Garten mit der Engländerin Lisa Thomas Englisch lernen dürfen. Über die Chance , drei Jahre lang für die ersten und zweiten Klassen einen Native Speaker extra zur Verfügung zu haben, jubelt auch VS-Direktorin Barbara Dobrovits. "So einen Lehrer gab es noch nie an unserer Schule", freut sie sich.

Freude hat auch der Künstler selbst mit seiner Initiative. "Ich bin froh, dass alle mitmachen und die Chance nützen", meint er. Weil die Sache so außerordentlich ist, wurde auch die Pädagogische Hochschule NÖ in Baden hellhörig. Sie wird die Spracherfolge der Kinder erforschen. Initiator Ringler: "Ich möchte, dass die Idee, wie eine Lawine in andere Gemeinde rollt".

Der Künstler Ernst Ringler, 66, wurde in Persenbeug geboren. Beruflich ist er als Baumeister, Architekt und Unternehmer erfolgreich. Über die Aktions- und Performancekunst kam er zur bildenden Kunst. Mit großdimensionalen Werken setzt er sich für Gerechtigkeit und gegen das Blutvergießen auf der Welt ein. Unter dem Künstlernamen Odin Mohammed Rosenzweig liegt der Schwerpunkt seines Schaffens in der Slowakei. Dort ist er seit 2004 ständiger Teilnehmer des Internationalen Kunstfestivals in Snina, wo bildende Künstler aus allen europäischen Ländern arbeiten und ausstellen.