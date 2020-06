Städte kämpfen um ihr Geld

Es geht um Millionen. Hinter dem sperrigen Namen „Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds“ (Krazaf) könnte sich ein Geldsegen für Gemeinden verbergen. Hainburg strengt einen Prozess an, Baden schließt sich an.

Konkret geht es um Finanzmittel aus dem Jahr 1995, die an die damaligen Spitalserhalter – also die Gemeinden – nicht geflossen sind. Die wollen sich die Kommunen in einem Monster-Verfahren zurückholen. Im Fall von Baden rund 5,4 Millionen Euro, Hainburg wartet auf 2,7 Millionen Euro. Allfällige Zinsen nicht einkalkuliert.

Klagshintergrund: Der Krazaf soll im Rahmen der Umstellung auf ein neues Finanzierungsmodell Mitte der 90er-Jahre Millionen zurückgehalten haben. Gelder, die den Gemeinden von Bund und Ländern zur Deckelung der jährlichen Krankenhaus-Abgänge zugestanden wären.

„Wir rechnen mit einem langwierigen Verfahren“, schildert Badens Stadtamtsdirektor Roland Enzersdorfer. Alleine die schwierige Frage der gerichtlichen Zuständigkeit habe die Komplexität der Materie bereits gezeigt, so Enzersdorfer.