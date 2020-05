Stadtteil Syrnau wird zur Bühne

Am Wochenende hat der Verein "Kultur:Impuls Zwettl" keine Sauerei, sondern eine "Syrnauerei" geplant. Von Freitag bis Sonntag dreht sich im Zwettler Stadtteil Syrnau alles um Jazz-, Soul- und Bluesmusik sowie um feine Köstlichkeiten, die örtliche Gastwirte am Sonntag servieren.



Zum Auftakt des dreitägigen Festivals wird Lynne Kieran - bekannt als eine der drei Roundergirls - mit ihrer Gruppe "Black Rose Quartet" den Kulturkeller im Fischrestaurant Marebosco zum Beben bringen. Sie will am Freitag ab 20.15 Uhr fetzige Jazz- und Soulklänge servieren.



Am Samstag hat Willi Resetarits mit "Stubnblues" im Zwettler Hamerlingsaal - ebenfalls ab 20.15 Uhr - seinen große Auftritt.



Abschließend servieren die Syrnauer Gastwirte am Sonntag von 11 bis 16 Uhr sowohl musikalische als auch kulinarische Schmankerl.