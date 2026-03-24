Stadtschreiber-Posten wird in Waidhofen/Ybbs neu vergeben
Mit der Lesung unter dem Titel „Halbfertig“ schließt die aktuelle Stadtschreiberin Kinga Tóth in Waidhofen/Ybbs am heutigen Dienstagabend ihre für sechs Monate betriebene Schreibwerkstatt. Gleichzeitig hat die Stadt Waidhofen bereits die nächste Stelle als „Artist in Residence“ ausgeschrieben.
Mit der heutigen Lesung Kinga Tóths in der Stadtgalerie (19 Uhr) startet auch eine neue Bewerbungsfrist: Denn ab sofort können sich erneut deutschsprachige Literatinnen und Literaten für das Stipendium als Stadtschreiber bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft bis 21. Mai. In der zur Verfügung gestellten idyllischen Stadtwohnung im Impulsquartier Waidhofen beim historischen Bürgerspital beginnt dann die oder der nächste Kulturschaffende ab 1. September zu arbeiten.
Mit dem Programm ermöglicht die Stadt Waidhofen an der Ybbs in Kooperation mit der Kulturvernetzung Niederösterreich GmbH und mit Unterstützung des Landes Niederösterreich einer Schriftstellerin oder einem Schriftsteller, für sechs Monate in Waidhofen zu leben und an einem literarischen Werk zu arbeiten. Bereits zwei Residency-Durchgänge hat es beim Stadtschreiber-Projekt gegeben.
Nach Marlen Mairhofer als erster Stadtschreiberin prägte zuletzt Kinga Tóth mit ihrer international ausgerichteten, interdisziplinären Arbeit das kulturelle Leben der Stadt und setzte neue Impulse für Literatur und künstlerischen Austausch.
Einen weiteren Impuls setzt die Stadtkultur mit dem Literaturfestival „Leseze!chen“: Die Literaturtage finden von 23. bis 26. April heuer zum dritten Mal statt und bringen renommierte Autorinnen und Autoren nach Waidhofen/Ybbs.
Zu den Programmpunkten zählen unter anderem Lesungen mit Amira Ben Saoud, Dirk Stermann, Nenad Veličković, Hanno Millesi, Christina Maria Landerl, Mariann Bühler, Andrea Winkler, Xaver Bayer, Marko Dinić, Anna Weidenholzer und Peter Waterhouse. Kinga Tóth ist mit „MariaMachina“ Teil des Festivalprogramms.
Neu ist 2026 die Ticketstruktur: Neben Einzeltickets werden erstmals ein Festivalpass für alle vier Tage sowie Tagespässe angeboten. Der Festivalpass ist ab 48 Euro im Bürgerservice erhältlich, Tagespässe ab 24 Euro, Einzelveranstaltungen ab 11 Euro.
Gegen Bildschirmzeit
„Waidhofen setzt als Kulturstadt bewusst einen Schwerpunkt zum Thema Literatur und Lesen. Gerade weil Bildschirme unseren Alltag immer stärker bestimmen, braucht es Orte, an denen Geschichten Raum bekommen und Menschen einander begegnen. Dem Buch geben wir in Waidhofen bewusst einen besonderen Stellenwert. Mit den “Leseze!chen-Literaturtagen„, einer starken Stadtbibliothek und dem Artist in Residence-Programm halten wir das Lesen lebendig und schaffen Räume für Bildung und kulturellen Austausch“, sagt Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP).
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