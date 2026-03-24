Stadtschreiber-Posten wird in Waidhofen/Ybbs neu vergeben

Mit der Lesung unter dem Titel „Halbfertig“ schließt die aktuelle Stadtschreiberin Kinga Tóth in Waidhofen/Ybbs am heutigen Dienstagabend ihre für sechs Monate betriebene Schreibwerkstatt. Gleichzeitig hat die Stadt Waidhofen bereits die nächste Stelle als „Artist in Residence“ ausgeschrieben. Mit der heutigen Lesung Kinga Tóths in der Stadtgalerie (19 Uhr) startet auch eine neue Bewerbungsfrist: Denn ab sofort können sich erneut deutschsprachige Literatinnen und Literaten für das Stipendium als Stadtschreiber bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft bis 21. Mai. In der zur Verfügung gestellten idyllischen Stadtwohnung im Impulsquartier Waidhofen beim historischen Bürgerspital beginnt dann die oder der nächste Kulturschaffende ab 1. September zu arbeiten.

Mit dem Programm ermöglicht die Stadt Waidhofen an der Ybbs in Kooperation mit der Kulturvernetzung Niederösterreich GmbH und mit Unterstützung des Landes Niederösterreich einer Schriftstellerin oder einem Schriftsteller, für sechs Monate in Waidhofen zu leben und an einem literarischen Werk zu arbeiten. Bereits zwei Residency-Durchgänge hat es beim Stadtschreiber-Projekt gegeben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadt Waidhofen/Y. /Literaturhaus Stadtschreiberin Kinga Tóth zieht nach sechs Monaten in Waidhofen/Ybbs weiter.

Nach Marlen Mairhofer als erster Stadtschreiberin prägte zuletzt Kinga Tóth mit ihrer international ausgerichteten, interdisziplinären Arbeit das kulturelle Leben der Stadt und setzte neue Impulse für Literatur und künstlerischen Austausch.

Einen weiteren Impuls setzt die Stadtkultur mit dem Literaturfestival „Leseze!chen“: Die Literaturtage finden von 23. bis 26. April heuer zum dritten Mal statt und bringen renommierte Autorinnen und Autoren nach Waidhofen/Ybbs. Zu den Programmpunkten zählen unter anderem Lesungen mit Amira Ben Saoud, Dirk Stermann, Nenad Veličković, Hanno Millesi, Christina Maria Landerl, Mariann Bühler, Andrea Winkler, Xaver Bayer, Marko Dinić, Anna Weidenholzer und Peter Waterhouse. Kinga Tóth ist mit „MariaMachina“ Teil des Festivalprogramms.