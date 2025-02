NÖ: Neue Galerie "Come in“ stellt junge Fotografin vor

Mit dieser Galerie setzt die Kulturvernetzung NÖ, die auch ein Büro in dem Haus betreibt, ein klares Zeichen, um junge Künstler zu fördern. Im Haus, das den Johannitern gehört, mieteten die Stadt Waidhofen und das Land NÖ Räume und einen Garten im Ausmaß von 420 Quadratmetern für die Musik- und Kunstschule an.

Ein spannender Kulturabend steht heute, Freitag, in der Innenstadt von Waidhofen an der Ybbs auf dem Programm. Erstmals wird die Galerie " Come in “ im neuen " Impulsquartier “ im historischen Ensemble des einstigen Bürgerspitals gröffnet. Die junge Mostviertler Kunstfotografin Valentina Ilazi wird einige ihrer Werke vorstellen.

Die Premiere in der Galerie (heute 17 Uhr) gestaltet die aus Scheibbs stammende Valentina Ilazi , die als eine von drei Künstlerinnen im ersten Halbjahr 2025 von einer Fachjury ausgewählt wurde, um in Waidhofen ihre erste Einzelausstellung zu gestalten.

Ihre Arbeiten sind geprägt vom Interesse an zeitgenössischem Tanz. "Ich habe getanzt, Bewegung übt einen starken Einfluss auf mich und meine Bilder aus. Körper und Natur lasse ich oft verschwimmen, damit zeige ich Identität, Selbstwahrnehmung oder die Selbstdarstellung des Menschen“, schildert die in Wien lebende junge Künstlerin, die Kunstgeschichte und Fotografie studiert hat.

In der "Come in“-Galerie wird sie großflächige Arbeiten ohne direkten thematischen Zusammenhang zeigen. Wobei queer feministische Themen in ihren Bildern immer wieder durchschlagen. Technisch handelt es sich um digital aufgenommene Fotos, erzählt Ilazi. Ihre Arbeiten sind von 22. Februar bis 23. März jeweils von Freitag bis Sonntag zu sehen. An den ersten beiden Samstagen werde sie auch persönlich in der Galerie anzutreffen sein, kündigt sie an.