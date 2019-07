Retzer Stadträtin wirft Bürgermeister Sexismus vor

Eine gestreifte Unterhose lässt die Wogen in Retz (Bezirk Hollabrunn) hoch gehen. In einem offenen Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) wirft die Retzer Stadträtin Elisabeth Germann dem Retzer Bürgermeister Helmut Koch Seximus vor.

Die beiden dürften bei der Direktorin der Volksschule zu einem Termin geladen gewesen sein, als die Frage aufkam, ob jemand Kaffee möchte. Laut Germann antwortete Koch mit "selbstverständlich schwarz, er sei schwarz bis ins Innerste, er habe sogar schwarzes Blut und schwarze Unterhosen an. Dann hat er die Hose geöffnet bis seine Unterhose sichtbar war und gesagt, ach schau heute ist sie gestreift."

Germann fordert Parteiausschluss

Germann fordere nun den Parteiausschluss Kochs aus der Österreichischen Volkspartei. Dieser reagierte auf KURIER-Anfrage aufgebracht: "Das ist eine Frechheit, es wird geklagt!"

Auch die SPÖ NÖ hat sich bereits zu Wort gemeldet. Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar erwartet sich eine Stellungnahme Mikl-Leitners sowie den Rücktritt von Helmut Koch.