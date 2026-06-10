Bedeutender Urkundenschatz: Das liegt im größten Stadtarchiv in NÖ

Es ist eines der ältesten Archive Niederösterreichs.Am 25. Juli 1355 wurde das Wiener Neustädter Stadtarchiv erstmals urkundlich erwähnt, damals noch mit seinem Standort in der alten Domkirche. Anlässlich des „Internationalen Tags der Archive“ am 9. Juni wurde auf die Geschichte des Stadtarchivs zurückgeblickt.

Der Urkundenschatz des Stadtarchivs Wiener Neustadt gilt als der größte von allen niederösterreichischen Stadtarchiven. Die älteste Urkunde stammt aus dem Jahr 1239, es handelt sich um das Mautprivileg des Babenbergerherzogs Friedrich II. des Streitbaren. Altes Rathaus ausgemustert. Erst kürzlich übergab die Magistratsdirektion im Zuge der Übersiedelung wegen des Umbaus des Alten Rathauses dem Stadtarchiv die Gemeinderatsprotokolle von 1994 bis 2016. Die Aktenbestände des 18. bis 20. Jahrhunderts geben Einblick in die Stadtentwicklung und den Alltag der Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädter. Das Archiv bewahrt nicht nur Urkunden, Akten und Bilder, sondern sichert vor allem die Geschichten, Entscheidungen, Entwicklungen und Erfahrungen, die unsere Stadt zu der gemacht haben, die sie heute ist, erklärt SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger.