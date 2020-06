Stadt zankt weiter mit Volksanwaltschaft

Das, so die Stadtgemeinde Klosterneuburg, habe das Land Niederösterreich jetzt bestätigt. Von "zurückrudert", wie die Stadtgemeinde das Vorgehen der Volksanwaltschaft bezeichnete, will man im Büro von Volksanwältin Brinek aber nichts wissen. Nach wie vor halte man an der Kritik fest, dass die Erhöhung der Bebauungsdichte ohne Möglichkeit der Stellungnahme und unbegründet erfolgte. Das werde die Volksanwaltschaft jetzt auch in einem Bericht an den nö. Landtag festhalten.