Wiener Neustadt wächst rasant: Feuerwehr hinkt Entwicklung hinterher

Wiener Neustadt ist die Stadt mit dem höchsten Bevölkerungswachstum. Mit einem Plus von zuletzt 1,8 Prozent liegt man österreichweit im Spitzenfeld. Diese Entwicklung geht auch an den Einsatzorganisationen wie der Freiwilligen Feuerwehr nicht spurlos vorüber. Während die Stadt mit durchschnittlich 750 Menschen jährlich wächst und die Anforderungen an die Feuerwehr steigen, bleibt die Zahl der Feuerwehrmitglieder seit Jahrzehnten weitgehend konstant. Die Organisation steuert damit auf ein veritables Personalproblem hin, warnte Feuerwehrkommandant Christian Pfeiffer im Zuge des Frühjahrshauptrapports.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Wiener Neustadt/Presseteam Frühjahrshauptrapport der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt.

Deutlich machte er dies anhand der Einsatzzahlen von 2025. Insgesamt rückte die Feuerwehr Wiener Neustadt zu 1.500 Einsätzen (Jahr 2024: 1.422) aus, 445 davon betraf Brandereignisse. „Das ergibt einen Durchschnitt von vier bis fünf Einsätzen täglich. Wenn man diese Zahlen betrachtet, muss man auf eine verständnisvolle Familie, und noch mehr auf einen verständnisvollen Chef hoffen“, so Pfeiffer. Wiener Neustadt sei hinter der Feuerwehr Wels die "zweitmeistbeschäftigte Freiwillige Feuerwehr Österreichs". Dabei sind wichtige administrative und zeitintensive Aufgaben in der Statistik gar nicht eingerechnet. Bereitschaftsdienste Man verweist auf die 365 Nachtbereitschaften, rund 20 Sonn- und Feiertagsbereitschaften, 60 jährliche Übungen und vieles mehr. Die Botschaft sei klar. Um den kontinuierlich steigenden Anforderungen gewachsen zu sein, braucht es mehr Freiwillige und ehrenamtliche Tätigkeit. „Die Wichtigkeit einer angepassten Feuerwehr darf niemals unterschätzt werden, erstens für die Sicherheit der Bevölkerung und zweitens für die ansässige Wirtschaft, damit im Notfall der Erhalt von Produktion und Arbeitsplätzen gewährleistet ist“, so der Feuerwehrchef.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadt Wiener Neustadt/Weller Blaulicht-Stadtrat Franz Piribauer, Feuerwehrkommandant Christian Pfeiffer, Bürgermeister Klaus Schneeberger, der neue Mitarbeiter Christian Wagner und Kommandant-Stellvertreter Norbert Schmidtberger.