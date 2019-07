Stadt Schwechat: Es wird „wild“ im Gemeinderat

Freilich sind Wittmann und Frauenberger als parteilose Gemeinderäte in guter Gesellschaft. Vor zwei Jahren trat bereits Gemeinderat Johann Ertl aus der FPÖ aus, Anfang des Jahres verließ Gemeinderat Paul Haschka die Grünen. Im Herbst 2018 wurde FPÖ-Stadträtin Andrea Kaiser nach einer internen Revolte als Obfrau abgesetzt. Auch hier gibt es Gerüchte über ihren Verbleib in der Partei.

Es wird also ein wilder Herbst: Denn Ertl will mit einer eigenen Liste zur Wahl antreten. „Weil ich in Schwechat was weiterbringen will, ohne Ideologie dahinter“, sagt er. Die notwendigen 74 Unterschriften werde er bald beisammen haben. Ob sich auf seiner Liste jemand von den wilden Mandataren wiederfindet, will er nicht sagen. „Ich spreche mit jedem.“