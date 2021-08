„Ich habe keine rechtlichen Verfehlungen begangenen. Es wurde bestätigt, was ich immer gesagt habe.“

Mit Genugtuung verkündete Amstettens SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler, dass die Bezirksstaatsanwältin schwere Vorwürfe, die ÖVP und Grüne im Frühjahr gegen ihn erhoben haben, als rechtlich nicht relevant eingestuft hat. Das Verfahren, das nach einer von ÖVP-Bürgermeister Christian Haberhauer beauftragten Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft im April gestartet worden war, ist damit eingestellt.

Täuschungsvorwürfe

Die Entscheidung bringt Amstettens ÖVP und Grüne in Bedrängnis. Zur Erinnerung: Im März gingen die Wogen nach einer von Riegler geleiteten Ausschusssitzung hoch. Dort ging es in einer Abstimmung um die Bestellung eines Digitalisierungsgemeinderats. Riegler brachte dabei einen SPÖ-Mann zur Abstimmung, obwohl in der Unterlage für die Ausschussmitglieder der Name eines ÖVP-Manns genannt war. Das Papier war von ÖVP-Bürgermeister Christian Haberhauer und Stadtamtsdirektorin Beatrix Lehner unterschrieben. ÖVP und Grüne sahen einen bewussten Täuschungsversuch und forderten Riegler zum Rücktritt auf. Im Gemeinderat gab es turbulente Sitzungen und Riegler wurde als Ausschusschef abgewählt. „Ich hatte als Ausschussvorsitzender das Recht einen eigenen Vorschlag einzubringen, das habe ich gemacht“, sagt Riegler, der im KURIERGespräch auch nicht die kleinste politische Finte in seiner Aktion eingestehen will.