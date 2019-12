Staatsanwalt ermittelt wegen gefälschter Unterschriften

Die falschen Unterschriften habe er von einer Frau, die früher Nähe zur SPÖ hatte und schon aus der Liste ausgeschieden sei, erhalten, verteidigt sich Wahl. „Ich konnte die Daten nicht prüfen“, versichert er. Weil man statt den nötigen 82 Unterstützungserklärungen ohnehin 155 listenfremde Unterschriften geliefert habe, war man auf gefälschte Unterstützungen gar nicht angewiesen.

Am morgigen Donnerstag ist Wahl nun zur Einvernahme bei der Polizei geladen. Just an diesem Tag startet seine Liste am Hauptplatz mit dem Verschenken von Winterbekleidung. Wohl die nächste Schikane, unkt der Neo-Politiker. „Sicher nicht. Ich habe ihm die Wahl zwischen Donnerstag und Freitag gelassen und er hat entschieden“, sagt Polizeikommandant Oliver Zechmeister.