NÖ: Schwerer Lkw-Crash blockierte A1 Richtung Wien die ganze Nacht

Ein schwerer Lkw-Unfall, der aufwendige Bergearbeiten der Feuerwehren verlangte, blockierte in der Nacht auf Dienstag die Westautobahn im Grenzgebiet des Bezirks Amstetten . Einen Kilometer vor der Abfahrt St. Valentin (Bezirk Amstetten) war am Montagabend gegen 19.30 Uhr in Fahrtrichtung Wien ein Sattelzug in die Betonmittelleitschiene und eine Brückenstütze gekracht.

Die Bergearbeitern waren für die Feuerwehren schwierig.

Das Zugfahrzeug wurde dabei schwerst beschädigt, auch große Mengen Treibstoff sollen ausgeflossen sein.

Fahrzeuglenker

Trotz der schwerbeschädigten Fahrerkabine konnte der Lkw-Lenker das Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Notarztteam erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus nach Linz transportiert.