Niederösterreich

NÖ: Schwerer Lkw-Crash blockierte A1 Richtung Wien die ganze Nacht

Sattelzug mit Supermarktwaren krachte vor St. Valentin in Mittelleitschiene. Lenker wurde schwer verletzt, große Mengen Diesel flossen aus.
Wolfgang Atzenhofer
24.03.2026, 07:30

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Fahrerkabine wurde völlig zerstört

Ein schwerer Lkw-Unfall, der aufwendige Bergearbeiten der Feuerwehren verlangte, blockierte in der Nacht auf Dienstag die Westautobahn im Grenzgebiet des Bezirks Amstetten. Einen Kilometer vor der Abfahrt St. Valentin (Bezirk Amstetten) war am Montagabend gegen 19.30 Uhr in Fahrtrichtung Wien ein Sattelzug in die Betonmittelleitschiene und eine Brückenstütze gekracht.

Völlig zerstörtes Zugfahrzeug

Die Bergearbeitern waren für die Feuerwehren schwierig.

Das Zugfahrzeug wurde dabei schwerst beschädigt, auch große Mengen Treibstoff sollen ausgeflossen sein.

Fahrzeuglenker

Trotz der schwerbeschädigten Fahrerkabine konnte der Lkw-Lenker das Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Notarztteam erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus nach Linz transportiert.

Zugfahrzeug wird abtransportiert

Feuerwehr verlud Zugfahrzeug auf einen Lkw.

Aufgrund der umfangreichen Bergearbeiten, des mit Supermarktwaren beladenen Lkws war die A1 in Fahrtrichtung Wien über mehrere Stunden vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde bei der Abfahrt Asten/St. Florian von der Autobahn abgeleitet.

Polizei in NÖ stoppt Drogenlenker mit falschem Namen

Die Freiwilligen Feuerwehren aus St. Valentin und Enns (OÖ) sowie die Feuerwehr Amstetten mit dem schweren Kranfahrzeug wurden zu den umfassenden Bergungsarbeiten alarmiert. Diese gestalteten sich als äußerst aufwendig und dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Nachbar schlug Alarm: Frau in Wieselburg aus verrauchter Wohnung gerettet


Zusätzlich erschwert wurde der Einsatz durch größere Mengen an ausgetretenem Kraftstoff, was umfangreiche Sicherungs- und Reinigungsmaßnahmen erforderlich machte. Neben den eingesetzten Feuerwehren standen auch Rettungskräfte sowie Asfinag-Mitarbeiter und die Autobahnpolizei im Einsatz.
 

Amstetten
kurier.at, watzenh  | 

Kommentare