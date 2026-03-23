Nachbar schlug Alarm: Frau in Wieselburg aus verrauchter Wohnung gerettet

Die Verletzte wurde per Rettung in das Landesklinikum Scheibbs transportiert, berichtete die Exekutive am Montag in einer Aussendung.

Beamte der Polizeiinspektion Purgstall an der Erlauf haben am Wochenende in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) eine Frau aus einer durch einen Brand verrauchten Wohnung gerettet.

Die Flammen waren von der Küche ausgegangen, Auslöser dürfte das Erhitzen von Lebensmitteln bzw. Öl auf dem E-Herd gewesen sein. Alarmiert worden waren die Einsatzkräfte am Sonntag gegen 1.30 Uhr durch einen Nachbarn.

Hilferufe

Dieser hatte eine Explosion sowie Rauch wahrgenommen und auch Hilferufe gehört. Seitens der Polizei wurde in der Folge die Wohnungstüre mit Körpereinsatz geöffnet.

Die Beamten fanden die stark desorientierte und nach Luft ringende Frau im Vorraumbereich der Küche und begleiteten sie aus dem stark verrauchten Gefahrenbereich.