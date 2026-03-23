Suchtgiftverdacht und illegale Umbauten: Unfall in Aschbach-Markt

Durch den Aufprall kamen der 16-jährige Mopedlenker und sein 15-jähriger Mitfahrer zu Sturz. Der Fahrer erlitt Verletzungen schweren Grades, während sein Beifahrer mit Verletzungen unbestimmten Grades davonkam.

Bei einem Verkehrsunfall in Aschbach-Markt (Bezirk Amstetten) wurden am Freitagnachmittag zwei Jugendliche verletzt . Ein 18-jähriger PKW-Lenker und ein 16-jähriger Mopedfahrer kollidierten in einem Kreuzungsbereich.

Beide Jugendlichen aus dem Bezirk Amstetten wurden vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Amstetten eingeliefert. Der 18-jährige PKW-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt.

Ermittlungen laufen in zwei Richtungen

Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte der Polizeiinspektion Oed am Moped mutmaßlich rechtswidrige Umbauten fest. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Sicherstellung des Fahrzeugs an.

Bei dem 18-jährigen PKW-Lenker besteht der Verdacht einer Beeinträchtigung durch Suchtgift. Nach einer klinischen Untersuchung stellte ein Arzt die Fahruntauglichkeit fest, woraufhin dem jungen Mann der Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Beiden Fahrzeuglenkern drohen nach Abschluss der Ermittlungen Anzeigen bei der Bezirksverwaltungsbehörde sowie der Staatsanwaltschaft St. Pölten.