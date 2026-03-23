20-jähriger Raser mit 161 km/h bei Thalgau erwischt

Ein 20-jähriger Motorradfahrer musste am Sonntagvormittag seinen Führerschein abgeben, nachdem er von einer Polizei-Zivilstreife bei Thalgau gestoppt wurde. Der junge Mann soll laut Polizeiangaben auf der L227 mit 161 km/h unterwegs gewesen sein – bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zudem nicht genehmigte technische Veränderungen am Motorrad des 20-Jährigen fest.