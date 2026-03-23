20-jähriger Raser mit 161 km/h bei Thalgau erwischt
Ein Motorradfahrer verlor seinen Führerschein nach einer Geschwindigkeitsübertretung von 61 km/h und technischen Mängeln am Fahrzeug.
Ein 20-jähriger Motorradfahrer musste am Sonntagvormittag seinen Führerschein abgeben, nachdem er von einer Polizei-Zivilstreife bei Thalgau gestoppt wurde. Der junge Mann soll laut Polizeiangaben auf der L227 mit 161 km/h unterwegs gewesen sein – bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.
Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zudem nicht genehmigte technische Veränderungen am Motorrad des 20-Jährigen fest.
Führerschein weg und Anzeigen
Dem Fahrer wurde vorläufig die Lenkberechtigung entzogen. Zudem werden Anzeigen wegen der Geschwindigkeitsübertretung sowie der mutmaßlich illegalen technischen Modifikationen am Motorrad erstattet. Die weiteren Ermittlungen laufen.
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