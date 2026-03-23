Salzburg

20-jähriger Raser mit 161 km/h bei Thalgau erwischt

Ein Motorradfahrer verlor seinen Führerschein nach einer Geschwindigkeitsübertretung von 61 km/h und technischen Mängeln am Fahrzeug.
23.03.2026, 10:40

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Polizistin vor Polizeiauto mit Blaulicht.

Ein 20-jähriger Motorradfahrer musste am Sonntagvormittag seinen Führerschein abgeben, nachdem er von einer Polizei-Zivilstreife bei Thalgau gestoppt wurde. Der junge Mann soll laut Polizeiangaben auf der L227 mit 161 km/h unterwegs gewesen sein – bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zudem nicht genehmigte technische Veränderungen am Motorrad des 20-Jährigen fest.

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Führerschein weg und Anzeigen

Dem Fahrer wurde vorläufig die Lenkberechtigung entzogen. Zudem werden Anzeigen wegen der Geschwindigkeitsübertretung sowie der mutmaßlich illegalen technischen Modifikationen am Motorrad erstattet. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Blaulicht
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