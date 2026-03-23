Pinzgau: Bergrettung birgt Tourengeher aus 25 Meter tiefer Doline

Mit einer Schulterverletzung hat am Sonntag ein Tourengeher in den Leoganger Steinbergen (Pinzgau) einen 25-Meter-Sturz in eine Doline überstanden.

Der 66-Jährige dürfte bei der Abfahrt im Bereich der Passauer Hütte die Höhle übersehen haben und ist rund 25 Meter tief in diese hineingefallen.