Salzburg

Pinzgau: Bergrettung birgt Tourengeher aus 25 Meter tiefer Doline

Tourengeher stürzte in den Leoganger Steinbergen 25 Meter tief in eine Doline.
23.03.2026, 08:52

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Mehrere Bergretter mit orangefarbenen Warnwesten

Mit einer Schulterverletzung hat am Sonntag ein Tourengeher in den Leoganger Steinbergen (Pinzgau) einen 25-Meter-Sturz in eine Doline überstanden.

Der 66-Jährige dürfte bei der Abfahrt im Bereich der Passauer Hütte die Höhle übersehen haben und ist rund 25 Meter tief in diese hineingefallen.

Skitourengeher stürzte in Tirol 370 Meter in den Tod

Seine Begleiter schlugen sofort Alarm. Bergretter bargen den Verletzten mit einem Flaschenzug, anschließend wurde er ins Krankenhaus Zell am See geflogen, berichtete die Bergrettung.

Bergrettung
Agenturen, eh  | 

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