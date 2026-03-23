Bezirk St. Pölten

Polizei in NÖ stoppt Drogenlenker mit falschem Namen

Ohne Lenkberechtigung unterwegs, Drogentest positiv und falsche Angaben zur Person: Für einen 42-Jährigen hagelt es Anzeigen.
Johannes Weichhart
23.03.2026, 14:42

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Polizeiauto hinter Kelle mit Aufschrift "Halt Polizei"

Am vergangenen Freitag führten Beamte der Polizeiinspektion Neulengbach in St. Christophen Verkehrskontrollen durch.

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Gegen 17.25 Uhr hielten sie einen Pkw an, der von einem Mann aus dem Bezirk St. Pölten gelenkt wurde. Bei der Kontrolle gab der 42-Jährige zunächst eine falsche Identität an und behauptete, ein Verwandter zu sein. Die Polizisten konnten dies jedoch rasch widerlegen und die tatsächliche Identität klären.

Klinische Untersuchung verweigert

Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief zudem positiv. Die anschließende Vorführung zu einer klinischen Untersuchung verweigerte der 42-Jährige.

Tödlicher Unfall in NÖ: Junger Lenker wurde nun verurteilt

Die Weiterfahrt wurde dem Lenker untersagt. Sowohl er als auch der Zulassungsbesitzer des Pkw werden bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

St. Pölten
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