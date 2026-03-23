Polizei in NÖ stoppt Drogenlenker mit falschem Namen

Gegen 17.25 Uhr hielten sie einen Pkw an, der von einem Mann aus dem Bezirk St. Pölten gelenkt wurde. Bei der Kontrolle gab der 42-Jährige zunächst eine falsche Identität an und behauptete, ein Verwandter zu sein. Die Polizisten konnten dies jedoch rasch widerlegen und die tatsächliche Identität klären.

Klinische Untersuchung verweigert

Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief zudem positiv. Die anschließende Vorführung zu einer klinischen Untersuchung verweigerte der 42-Jährige.