St. Pöltner Start-up sorgt für Erleuchtung bei Pflanzen-Dummies

Einen grünen Daumen hat Christian Lakatos nicht. Über 160 Topfpflanzen, sagt er, habe er in seinem Leben bereits getötet: „Als Manager im Musikbusiness war ich immer viel auf Reisen. Während meiner Abwesenheit starben mir alle Pflanzen in meiner Wohnung weg.“ Eine Lösung musste her.

Der gebürtige Wieselburger begann, an einer Begrünung zu tüfteln, die so wenig Aufmerksamkeit wie möglich braucht. Er versuchte sich an vertikalen Innengärten mit automatischen Bewässerungssystemen, später experimentierte er mit kleinen Flaschengärten, die über ein eigenes Pflanzen-Ökosystem verfügen und dank eigener Beleuchtung vom Sonnenlicht unabhängig sind.

„Zu Besuch bei Freunden inspirierte mich dann ein alter Lampenschirm“, die Beleuchtung des Ökosystems wurde zu einer Lampe umfunktioniert – „und schon war Neutos geboren“, erinnert sich 38-Jährige heute.