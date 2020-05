St. Pöltner Pfarrer appelliert: „Nicht auf Afrika vergessen“

Wenn Sabinus Iweadighi zu seinen Schäfchen spricht, dann sieht er sie nicht. Die Messen des Pfarrers von St. Pölten-Pottenbrunn werden derzeit coronabedingt nur im Internet übertragen, trotzdem verfolgen bis zu 40 Menschen den Livestream.

Lage ist dramatisch

Doch oft sind die Gedanken des gebürtigen Nigerianers nicht nur bei den Gläubigen in der Gemeinde, sondern auch in seinem Heimatland. In dem von Österreich mehr als 4.000 Kilometer entfernten Bundesstaat von Westafrika ist die Lage dramatisch.

„Immer mehr Menschen sterben an dem Coronavirus, der Peak ist noch nicht erreicht“, berichtet Iweadighi.

Tagelöhner

Dazu kommt, dass immer mehr Menschen an Hunger leiden. „Viele sind Tagelöhner, müssen jetzt aber zu Hause bleiben. Dadurch wird es für viele Familien sehr schwierig, an Nahrung zu kommen“, erzählt der Geistliche.