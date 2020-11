In St. Pölten kommen die Drinks jetzt mit dem Auto

„Die St. Pöltner trinken am liebsten die Klassiker“, berichtet der Unternehmer, der auch Cocktail-Kurse anbietet. In drei Stunden bringt Jaros den Teilnehmern bei, wie man richtig mixt. Die Kurse richten sich an Anfänger und Fortgeschrittene.

„Ich hoffe, dass bald wieder Normalität einkehrt. Der gesamt Gastro-Bereich leidet sehr unter den Auswirkungen der Pandemie“, sagt der Niederösterreicher. Alle hoffen mit ihm mit.

www.cocktailtaxi.at