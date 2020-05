St. Pölten: Zivildiener stahl von Heimbewohnern Geld und Schmuck

Seine Rolle als Zivildiener soll ein 20-jähriger aus St. Pölten schamlos ausgenutzt haben. Der junge Mann, der für mehrere Monate in einem Pflegeheim in der Landeshauptstadt arbeitete, hatte sich laut Anklage in die Zimmer der betagten Bewohner geschlichen und Geld und Schmuck gestohlen.

Insgesamt schlug der Niederösterreicher 12-mal zu.

Spielschulden

"Ich hatte Spielschulden, die ich wieder begleichen wollte", beteuerte der junge Mann vor Gericht. Mittlerweile, so sein Anwalt Josef Gallauner, habe sein Mandant das Geld wieder zurückgezahlt. "Er hat es beim Portier abgegeben, weil ihn die Bewohner aus verständlichen Gründen nicht mehr sehen wollten", berichtete Gallauner.