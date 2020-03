St. Pölten: Vater erschoss Sohn, Mutter brachte Klage ein

Mit ihrem Anliegen blitzte die Frau bis hin zum Obersten Gerichtshof ab. Deshalb wandte sie sich schließlich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ( EGMR). Im Urteil in der „Rechtssache Kurt gegen Österreich“ befand die Kammer des EGMR, dass den österreichischen Behörden kein Versäumnis hinsichtlich der Verpflichtungen aus Artikel 2 der Menschenrechtskonvention (Recht auf Leben) nachzuweisen sei. Dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Verweis der Rechtssache an die Große Kammer des EGMR wurde stattgegeben, die Verhandlung findet nun im April 2020 statt.

Gewaltschutzzentren

„In Fällen, in denen eine hohes Risiko für eine schwere Gewalttat zu befürchten ist, ist es unerlässlich, dass die Behörden vorliegende Gefährdungsmerkmale erkennen, diese auch richtig bewerten und dann die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen treffen“, betont Marina Sorgo von den Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen Österreichs.