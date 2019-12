St. Pölten: Studenten helfen Hospiz

Vor einem Jahr haben sie sich zum ersten Mal getroffen: sieben junge Frauen und Männer, die an der New Design University in St. Pölten studieren. Gemeinsam haben sie nun im Lehrgang „Entrepreneurship & Innovation“ ein Projekt entwickelt, das nicht nur zur Weihnachtszeit passt, sondern auch schwer kranken Kindern hilft.

"Mehrwert"

„Schenke Zeit“ heißt das Motto, dem sich die Studenten gewidmet haben. Sie entwickelten in Zusammenarbeit mit Architekt Martin Huber Geschenkboxen, die verschiedene Produkte von regionalen Unternehmen beinhalten – zum Beispiel Tee, Honig, Schokolade und ähnliche Köstlichkeiten, die man am besten gemeinsam genießen kann.

„Eine Box kostet 24 Euro, der Warenwert beträgt aber 40 Euro. Man bekommt also für sein Geld einen Mehrwert geliefert“, sagt Bertram List von der New Design University.