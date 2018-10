St. Pölten: SPÖ stellt Patientenanwalt in Frage

Der Ärger in der SPÖ wurde noch verstärkt, weil die Zustimmung zu dem Bericht von politischen Gegnern als indirekte Zustimmung zur Kassenreform gewertet wurde. So stellte etwa Sandra Kern, Landesgeschäftsführerin des NÖAAB, in einer Aussendung fest, dass „die einstimmige Kenntnisnahme des Berichts offenbart, dass selbst SPÖ-Mitglieder der Landesregierung keine Kritik daran üben können“.

Franz Schnabl geht deswegen jetzt mit einem offenen Brief an Bachinger in die Offensive. Man habe dem Bericht zugestimmt, weil eine unabhängige Patienten- und Pflegeanwaltschaft wichtig sei, schreibt er. Aber: „Der von Ihnen im Vorwort getätigte Kommentar zum Sozialversicherungsgesetz von Schwarz und Blau stellt die Überparteilichkeit der Patientenanwaltschaft für uns in diesem Punkt allerdings in Frage.“