Security verliert nach Einsatz seinen Job: "Nur meine Pflicht getan"

Konkret geht es um einen Vorfall, der sich Mitte April ereignet hat. Eine Reinigungskraft hatte H. um Hilfe gerufen, nachdem sie sich von zwei jungen Männern belästigt gefühlt hatte.

Das Duo hatte wohl aus Langeweile die Damentoilette betreten und die junge Frau, die gerade ihrer Arbeit nachging, mit derben Sprüchen angesprochen. „Einer der beiden Männer hat sich dabei in den Schritt gegriffen“, berichtet H.

„Spüre heute noch Schmerzen“

Auf einem Video, das dem KURIER vorliegt, ist zu sehen, wie einer der beiden – es soll sich um einen Österreicher und einen Tschetschenen gehandelt haben – den Security-Mitarbeiter mit einem Schlag auf die Schulter attackiert. „Ich spüre heute noch Schmerzen“, behauptet H.

Es entsteht ein Gerangel, der Sicherheitsmitarbeiter wehrt sich – und teilt selbst aus. Auch er schlägt mehrmals zu und wird selbst noch einmal von einem Schlag im Gesicht getroffen. Schließlich verlassen die beiden Störenfriede das Shoppingcenter. Es kommt zu keiner Anzeige. „Am nächsten Tag sind die beiden Männer zu mir gekommen und haben sich entschuldigt. Damit war es auch erledigt“, meint der 56-Jährige.