Vorfall in NÖ: Security stoppt Dieb – dann wurde es brenzlig

Gut gesichert ist das Einkaufszentrum Promenade in der St. Pöltner Innenstadt – wie ein Vorfall kürzlich zeigte.

Ein junger Mann betrat scheinbar unauffällig ein Uhrengeschäft, griff innerhalb weniger Sekunden zu und wollte mit einer gestohlenen Uhr flüchten. Doch weit kam er nicht.

Ein Mitarbeiter des Geschäfts nahm sofort die Verfolgung auf. Beim Versuch, das Gebäude durch einen Seitenausgang zu verlassen, lief der Verdächtige direkt einem Sicherheitsmitarbeiter des Einkaufszentrums in die Arme.

Obwohl er sich heftig gegen seine Anhaltung wehrte, konnte ihn der Security-Mitarbeiter überwältigen und niederringen.

Polizei nahm mutmaßlichen Dieb mit

In seiner Not soll der Mann schließlich laut „Bombe, Bombe“ gerufen haben – offenbar in der Absicht, Angst zu verbreiten und sich so einen Vorteil zu verschaffen.