Empörung um Allee-Fällung mitten in St. Pölten

Susanne Binder-Novak, wilde Gemeinderätin in St. Pölten, ist empört. Denn mitten im Stadtgebiet, genauer gesagt in der Heidenheimer Straße, sollen 26 Bäume gefällt werden. Damit würde eine ganze Allee aus dem Stadtbild verschwinden.

„Immer mehr Städte in Europa setzen inzwischen bewusst auf den Schutz alter Bäume. Sie erkennen, dass jahrzehntealter Baumbestand nicht einfach ersetzbar ist. Jeder gefällte Altbaum bedeutet den Verlust eines funktionierenden Ökosystems mitten in der Stadt“, sagt Binder-Novak.