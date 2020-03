St. Pölten: Schwer krebskranke Frau soll abgeschoben werden

Wie es nun mit der 60-Jährigen weitergehen wird, ist unklar. Fest steht nur, dass die Frist für sie abläuft. „Was mich besonders ärgert, ist der Umstand, dass trotz Corona-Krise Menschen einen negatives Erkenntnis des Gerichts zugestellt bekommen“, sagt die Anwältin.

Hochrisikopatientin

Durch ihre Erkrankung sei ihre Mandantin in Zeiten wie diesen vor allem auch eine Hochrisikopatientin: „Man kann sie doch nicht einfach in diese Ungewissheit entlassen. Dass die medizinische Versorgung in der Ukraine denkbar schlecht ist, ist ja auch hinlänglich bekannt“, betont sie.

Verwaltungsgerichtshof

Laut Krömer würden die Entscheidungsträger noch immer negative Erkenntnisse fällen. „Ich verstehe nicht, dass die beiden Höchstgerichte nicht ein paar Wochen warten können, bis sich die Situation wieder etwas beruhigt hat.“

Als nächsten Schritt gibt es nur noch die Möglichkeit, den Verwaltungsgerichtshof anzurufen, dazu bräuchte es aber eine sogenannte „aufschiebende Wirkung“. Wann und ob diese derzeit behandelt werden kann, ist jedoch unklar.