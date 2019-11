St. Pölten: Notruf-Leitstelle wurde ausgebaut

„Bei dieser Fülle von Aufgaben kommt auch die beste Technologie zum Einsatz“, berichtete ÖVP-Landesrat Martin Eichtinger. Ulrike Königsberger-Ludwig ( SPÖ) bezeichnete 144 Notruf Niederösterreich als „wichtigen Sicherheitsfaktor für die Menschen“.

Hilfe von Experten

Beide unterzeichneten am Donnerstag zudem einen Kooperationsvertrag, der das Projekt „Telefonische Gesundheitsberatung“ nun in den Regelbetrieb überleitet. Mehr als 90.000 Beratungen wurden durch diplomierte Krankenpfleger durchgeführt, die für diese Aufgabe speziell geschult wurden. So muss nicht der Anrufer wissen, wohin er sich für die optionale Hilfe wenden muss, sondern der Experte am Telefon weist den optimalen Weg in das breit gefächerte Gesundheitssystem.