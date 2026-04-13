Büchereien sind kein Ort zum Schweigen

Zwischen den Bücherregalen der Niederösterreichische Landesbibliothek ist an diesem Freitagvormittag viel los. Stände sind aufgebaut, Informationsmaterial liegt auf weißen Tischtüchern bereit. Das Publikum, tendenziell weiblich und älter, spaziert durch den Raum, unterhält sich, steckt Folder und Flyer ein.

Zum achten Mal lädt die Servicestelle Treffpunkt Bibliothek Niederösterreich mit der Fachmesse „biblio aktiv“ Bibliothekarinnen und Bibliothekaren in die Landeshauptstadt. Das Event ist als Plattform für Austausch und Vernetzung gedacht. Gleichzeitig präsentieren 40 unterschiedliche Ausstellende – von Verlagen über Autoren bis hin zu Organisationen wie dem Hilfswerk oder Natur im Garten – ihre Angebote, Produkte und Ideen in Vorträgen oder an ihren Ständen.

Kathrin Hömstreit findet sich ebenfalls in der Menge. Die ausgebildete Sozialpädagogin und Literaturvermittlerin ist Geschäftsführerin der für die Messe zuständigen Servicestelle und Expertin für die Arbeit der Bibliotheken. Mit dem KURIER spricht sie über ihre Arbeit.

KURIER: Wie geht es Bibliotheken in der heutigen Zeit?

Kathrin Hömstreit: Die öffentlichen Bibliotheken erleben einen Aufschwung. Sie werden in den letzten Jahren immer mehr genutzt – vor allem für das haptische Lesen, aber auch digitale Angebote werden gut angenommen. Was auffällt, ist, dass die Menschen den Austausch vor Ort sehr genießen und immer mehr schätzen. Die Bibliotheken merken jedenfalls nichts davon, dass sie verschwinden würden. Ganz im Gegenteil.

Sie haben den persönlichen Austausch angesprochen. Bibliotheken gelten als dritter Raum, als niederschwellige Treffpunkte neben dem Zuhause und der Arbeit oder der Schule. Warum sind diese Einrichtungen wichtig?

Es ist den Menschen, glaube ich, ein Anliegen, noch einen Ort zu haben, wo man sich konsumfrei aufhalten kann. Wo man nichts tun muss, zu nichts verpflichtet ist, einfach da sein kann. Diese Orte werden immer weniger in den Gemeinden. Gasthäuser schließen, Vereine sind häufig mit Kosten verbunden. Und da sind Bibliotheken gute Alternativen.

Bibliotheken werden auch sehr oft zum Lernen aufgesucht. Das wird auch immer mehr, weil nicht alle zu Hause die Möglichkeit dazu haben. Sie werden auch gerne genutzt, weil sie sichere Räume sind, etwa für Familien. Die Kunden kommen schon zum Ausleihen, aber viele kommen auch, um sich zu unterhalten. Das wirkt der Einsamkeit entgegen. Sie kommen auch zum Spielen, um verschiedene Angebote zu nutzen oder auch um die Ruhe zu genießen – wobei es nicht in allen Bibliotheken immer ruhig zugeht.