St. Pölten: Neuer Glanz für alte Loks

Die Lackierhalle, die im Vorjahr samt Werkstättenzentrum und Remise eröffnet wurde, wird derzeit für das Vorhaben vorbereitet. Gehen die Arbeiten reibungslos über die Bühne, sollen in Zukunft weitere Loks lackiert werden, berichtet Sprecherin Katharina Heider-Fischer.

„Ich bin sehr stolz, dass unsere Mitarbeiter das Know-how haben, unsere historischen Fahrzeuge perfekt instand zu halten. Und es ist großartig, mit welcher Leidenschaft und Freude sie sich solchen Herausforderungen stellen“, sagt NÖVOG-Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Sonderpostamt

Wer sich selbst ein Bild von den Bahn-Profis in St. Pölten machen will, der ist dazu am 30. Jänner in der Betriebsstätte am Alpenbahnhof herzlich eingeladen. Zum zehnjährigen Jubiläum der NÖ-Bahnen (Mariazellerbahn, Waldviertelbahn, Wachaubahn, Reblaus Express, Citybahn Waidhofen und Schneebergbahn) gibt es nicht nur ein Sonderpostamt, sondern auch Führungen durch die Zentrale. Diese finden im Stundentakt statt. Beginn ist um 9.15 Uhr, die letzte Führung geht um 13.15 Uhr über die Bühne.

Dabei können die Besucher natürlich auch die Lackierhalle und vor allem auch Loks und Waggons besichtigen.

Informationen zu dem Event gibt es auch unter 02742/360 990-1000.