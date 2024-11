St. Pölten: Linzer Straße ist Begegnungszone für alle

Sowohl Ladezonen als auch Stellplätze für Behinderte wurden wiederhergestellt und erweitert. Auch die bereits geschaffenen Stellplätze für einspurige Kraftfahrzeuge in der Heßstraße bleiben erhalten. In der gesamten Linzer Straße ist das Halten von 7 bis 18 Uhr an markierten Plätzen erlaubt, außerhalb dieser Zeiten darf man parken. Der Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) ist von den Vorteilen dieser Regelung im Verkehr überzeugt. Bei der Planung habe man versucht, die Anliegen und Wünsche der Nutzerinnen und Nutzer bestmöglich zu beachten.

„Das Stadtzentrum ist gut zugänglich“, sagt Stadler, denn eine problemlose Zufahrt zu den Geschäften in der Linzer Straße sei nun möglich. Durch die Änderung habe man zur Verkehrsberuhigung und zur Attraktivierung des Bereiches beigetragen. In der Grenzgasse sind nun vier neue Behindertenparkplätze verfügbar. Weitere Stellflächen in der Linzer Straße wurden reaktiviert, während weitere am Roßmarkt mit einer zeitlichen Beschränkung geschaffen wurden.

Zwölf Stellplätze stehen beeinträchtigten Lenkerinnen und Lenkern nun zur Verfügung. Jeweils einer befindet sich vor der Firma Leeb sowie vor der Prandtauerkirche (Beschränkung auf zwei Stunden). Zwei befinden sich sowohl südlich des Museumseingangs mit einer zweistündigen Beschränkung als auch bei der Bühne im Hof. Sechs Möglichkeiten gibt es nun am Roßmarkt.

Von Stefanie Grasberger