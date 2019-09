St. Pölten: Kripo ermittelt in der „Eierspeisburg“

Nach langen Hin und Her wurde mit der Baufirma vor Gericht eine Einigung erzielt, doch nun muss sich der EDV-Techniker mit ungebetenen Gästen herumschlagen. Am vergangenen Donnerstag, als der 44-Jährige in seiner Wohnung an seinem Computer arbeitete, ging von einer Sekunde auf die andere plötzlich gar nichts mehr – Blackout.

"Jemand will mir schaden"

Als er Nachschau in seinem Büro hielt, bemerkte er, dass jemand einen Server gestohlen hatte. „Die Täter dürften eine Brandschutztüre aufgebrochen und so in das Innere gelangt sein“, sagt Holzer. Auch Computerware (Mainboards, Speicherboxen) im Wert von mehr als 7.000 Euro nahmen die Unbekannten mit.

Holzer glaubt allerdings nicht, dass er ein Zufallsopfer ist. „Ich gehe davon aus, dass mir jemand bewusst schaden will.“ Kurz nachdem Holzer den Einbruch gemeldet hatte, war auch schon die Exekutive vor Ort, um Spuren zu sichern.

Andrea Schmidt, die Rechtsanwältin des 44-Jährigen, hofft, dass die Polizei den Kriminellen rasch auf die Schliche kommt. „Die ganze Sache ist sehr mysteriös. Ich hoffe auf volle Aufklärung.“