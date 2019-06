NÖ: Einbrecher verfolgte Neunjährige

„Wir sind mit unseren Nerven am Ende“, sagt Maria Z. aus Wilhelmsburg in Niederösterreich. Fest drückt sie ihre Tochter Alina an sich. Die 32-Jährige ist froh, dass ihr Kind wohlauf ist.

Am vergangenen Sonntag machte sich die Neunjährige nach dem Spielen auf dem Heimweg, als sie gegen 20.30 Uhr einen Mann sah, der mit einer Zange an jener Tür herumwerkte, die zu mehreren Wohnungen in dem Haus führt.

Täter versteckte sich

„Als der Unbekannte Alina sah, hat er sich umgedreht und ist ihr mit der Zange in der Hand nachgelaufen. Zum Glück war sie schneller als er“, berichtet die Niederösterreicherin. Als die Neunjährige ihre Mama alarmierte, wählte diese sofort die Nummer der Polizei. „Die Beamten waren sehr schnell da. Leider konnten sie den Mann nicht finden. Es gibt hier allerdings sehr viele Büsche, wo man sich gut verstecken kann, wahrscheinlich hat er das ausgenutzt“, sagt Maria Z. im KURIER-Gespräch.