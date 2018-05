St. Pölten: Immer mehr steigen in der Stadt auf das Fahrrad

Läuft also alles rund in der Radstadt St. Pölten? Nicht unbedingt. Denn laut Meinung der Radlobby gibt es noch eine ganze Liste an Verbesserungsmöglichkeiten. Unter anderem würden aufgrund der vielen Biker einige Radwege an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. „Besonders aber auch bei neuen Straßenprojekten muss der Radverkehr, der stetig steigt, noch weit mehr berücksichtigt werden“, sagt Maria Zögernitz von der Radlobby, die betont, dass das Gesprächsklima mit der Stadt aber ein sehr gutes sei.

Was Zögernitz und Co. besonders ärgert: Nach der Eröffnung der neuen Traisenbrücke an der Kerntangende Nord sei den Radaktivisten zugesagt worden, dass es auf der alten Traisenbrücke zu Verbesserungen für die Radfahrer kommen werde. „Leider ist in dieser Hinsicht noch nichts passiert“, erzählt sie im Gespräch mit dem KURIER. Auch wäre es an der Zeit, für mehr Abstellflächen in der Innenstadt zu sorgen. Im Zuge des Umbaus der Unterwagramer Straße sei sogar der zentrale Radständer entfernt und dann abseits wieder aufgestellt worden.www.radlobby.at