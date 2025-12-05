"Man kann es schaffen": Vom Migranten zum ÖVP-Gemeinderatskandidaten

Ange Assori , 1979 in Abidjan, der damaligen Hauptstadt der Elfenbeinküste , geboren, hat, wie er sagt, einen „Politik-Gusto“ bekommen. Den Politikbetrieb kennt er ganz gut – allerdings aus einer anderen, sehr interessanten Perspektive.

Assori, der 2003 ohne Deutschkenntnisse nach Österreich kam, hat sich hochgearbeitet. Er absolvierte das Kolleg für Tourismus und Freizeitwirtschaft (HLF Krems) und war danach bei Toni Mörwald im Service tätig.

Schließlich bekam er ein Jobangebot vom damaligen Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP). Seitdem arbeitet er in der Protokollabteilung des Landes Niederösterreich.

"Man muss die Sprache lernen"

Jetzt tritt Assori für die Volkspartei bei den Gemeinderatswahlen in St. Pölten an. „Man kann Integration schaffen, ich habe es geschafft. Aber das geht nur, wenn man die Sprache lernt“, sagt er im Gespräch mit dem KURIER.

Das Thema Integration spielt im Wahlkampf der ÖVP eine wichtige Rolle. Spitzenkandidat Florian Krumböck hat sich dazu Experten in sein Team geholt.

Mit dabei ist auch Alexander Kodym, Leiter des Integrationszentrums Niederösterreich beim Österreichischen Integrationsfonds.