Missstände bei der Integration in NÖ? ÖVP und SPÖ liegen im Clinch

Zwar wird in St. Pölten erst im Jahr 2026 ein neuer Gemeinderat gewählt, doch die Themen dieser Wahlauseinandersetzung zeichnen sich schon jetzt ab. Neben Wohnen und Verkehr, wird mit Sicherheit auch der Bereich der Integration zur Sprache kommen.

Nun lieferte Florian Krumböck, Klubchef der Volkspartei in der Hauptstadt, bereits einige Ideen und Vorschläge und sparte dabei nicht mit Kritik an Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ).

"Stadtregierung ignoriert Herausforderungen"

Laut Krumböck sei der Anteil österreichischer Staatsbürger in St. Pölten seit dem Jahr 2004, also seit dem Antritt Stadlers als Stadtchef, von 91 auf 78 Prozent gesunken. 89 Prozent des Bevölkerungswachstums in der Hauptstadt sei zudem auf den Zuzug von Drittstaatsangehörigen zurückzuführen. „Diese Entwicklung fordert die Stadt, aber die Stadtregierung ignoriert diese Herausforderungen ganz bewusst“, meint der Politiker.