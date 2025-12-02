Dass es in Wahlkampfzeiten durchaus ruppiger zugehen kann, ist bekannt. In St. Pölten, wo am 25. Jänner 2026 ein neuer Gemeinderat gewählt wird, herrscht zwischen SPÖ und FPÖ mittlerweile aber mehr als nur dicke Luft.

Landesrat Martin Antauer, der für die Freiheitlichen in der Landeshauptstadt als Spitzenkandidat ins Rennen geht, wirft den Sozialdemokraten nun sogar "Stasi-Methoden" vor. Die Roten wiederum sprechen von Arbeitsverweigerung.

Auslöser war die Gemeinderatssitzung am vergangenen Samstag. Die Zusammenkunft des Stadtparlaments musste in dieser Woche zweimal stattfinden, weil man mit den Anträgen am Montag nicht durchkam. Allein die ÖVP hatte, wie berichtet, 33 Anträge gestellt.