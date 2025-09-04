33-Jähriger übernimmt: Neue Ära für die Volkspartei in St. Pölten

Die Volkspartei in der Landeshauptstadt St. Pölten hat einen neuen Vorsitzenden: Der 33-jährige Florian Krumböck wurde am Stadtparteitag am Mittwochabend mit 99 Prozent der Stimmen zum neuen Parteiobmann und Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl 2026 gewählt.

„Lasst uns die alte Politik der SPÖ zur Seite schieben und neue Möglichkeiten schaffen. Packen wir’s an“, rief er den rund 120 Delegierten am Ende seiner Rede zu.

Krumböck sprach von einem „neuen Kapitel“ für Stadt und Partei. Absolute Mehrheiten seien „von gestern“, betonte er, notwendig seien neue Konzepte für die Zukunft. Ein „ehrlicher Blick“ auf St. Pölten zeige, dass es neue Pläne brauche – etwa für eine starke Innenstadt, für Bildung, Stadtentwicklung und zur Sanierung der Stadtkasse.

"St. Pölten braucht jetzt Mut"

Er wolle jedoch nicht nur „Ausputzer“ für die SPÖ-geführte Stadtregierung sein, sondern mit eigenen Ideen die Debatte anstoßen: „Ich will St. Pölten im Schulterschluss mit den Umlandgemeinden zur Wirtschaftslokomotive im Zentralraum machen, zur gesündesten Hauptstadt Österreichs entwickeln und als Nährboden für Talente positionieren.“