St. Pölten: Gebührenpflicht in Kurzparkzonen kommt wieder

Ab 22. April tritt in St. Pölten wieder die Gebührenpflicht in den Kurzparkzonen in Kraft. Das gab am Montag Bürgermeister Matthias Stadler bekannt.

Abgabe

"Da damit wesentliche Beschränkungen weggefallen sind, die für die Aussetzung der Abgabe ausschlaggebend waren, wird die Kurzparkzonenabgabenverordnung wieder in Kraft gesetzt, um den eigentlichen Zielen der Verordnung in 'Normalzeiten' gerecht zu werden", heißt es aus dem Rathaus