40 Jahre Landeshauptstadt: So feiert St. Pölten seinen Geburtstag
Manche hofften sogar auf eine Neuauflage des legendären Stadtfestes, bei dem einst Stars wie Deep Purple, Manfred Mann's Earth Band oder The Sweet für Begeisterung sorgten. Doch so weit kommt es beim Jubiläumsfest „40 Jahre Landeshauptstadt“ dann doch nicht.
Dafür begeht die Stadt an der Traisen am 10. Juli mit einem ganztägigen Festprogramm ihren runden Geburtstag. Von einer offiziellen Feier über internationales Straßentheater bis hin zu einem Konzert und einer ORF-Dokumentation unter freiem Himmel ist ein vielfältiges Kulturprogramm geplant.
Den Auftakt bildet am Vormittag die offizielle Jubiläumsveranstaltung an der Fachhochschule St. Pölten. Die Feier wird ab 11 Uhr live in ORF 2 übertragen.
Musik und Feuershows
Im Anschluss verlagert sich das Geschehen in die Innenstadt. Dort findet bereits zum fünften Mal das Straßenkunstfestival „Bravissimo“ statt, das heuer den Rahmen für die Jubiläumsfeier bildet. Internationale Künstlerinnen und Künstler präsentieren Akrobatik, Comedy, Musik und Feuershows. Ergänzt wird das Programm durch Angebote für Familien wie Mitmachzirkus, Workshops und Kinderschminken sowie Gastronomiestände.
Am Abend folgt ein Open-Air-Programm, das die Stadt gemeinsam mit dem Cinema Paradiso veranstaltet. Ab 19.30 Uhr stehen Musik und Film im Mittelpunkt. Unter dem Titel „Die Stimmen einer Generation“ treten Christian Deix (Espresso), Chico, Paul Coxx und Reini Dorsch gemeinsam mit einer All-Star-Band aus Niederösterreich auf. Das Konzert soll musikalische Erinnerungen an vier Jahrzehnte Stadtgeschichte wachrufen.
Gezeigt wird außerdem eine eigens produzierte Dokumentation des ORF-Landesstudios Niederösterreich. Der Film zeichnet den Weg St. Pöltens zur Landeshauptstadt nach und beleuchtet die Entwicklung der Stadt seit der Entscheidung im Jahr 1986 anhand historischer Aufnahmen und Zeitzeugen.
Für das Open-Air-Konzert und die Filmvorführung ist der Eintritt frei. Kostenlose Tickets müssen jedoch vorab über das Cinema Paradiso oder direkt an dessen Kinokassa reserviert werden.
Historische Aufnahmen werden gesucht
Zudem gibt es einen Aufruf an die Bevölkerung. Gesucht werden vor allem Fotografien, Dokumente und andere Materialien, die die Zeit rund um die historische Entscheidung im Jahr 1986 festhalten.
Die eingereichten Unterlagen können entweder zur Digitalisierung zur Verfügung gestellt oder dauerhaft dem Stadtarchiv überlassen werden. Ziel ist es, die Geschichte der Entwicklung St. Pöltens zur Landeshauptstadt möglichst umfassend zu dokumentieren und für kommende Generationen zu bewahren.
Ab Donnerstag, 9. Juli, stehen Mitarbeiter des Stadtarchivs sowie der Topothek St. Pölten jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr im Stadtarchiv in der Prandtauerstraße 7 für die Sichtung der Materialien bereit. Interessierte erhalten dort außerdem Einblicke in die Arbeit des Archivs und Informationen über die Topothek.
Auskünfte erteilt das Stadtarchiv per E-Mail an stadtarchiv@st-poelten.gv.at oder telefonisch unter 02742/333-2624.
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