40 Jahre Landeshauptstadt: So feiert St. Pölten seinen Geburtstag

Manche hofften sogar auf eine Neuauflage des legendären Stadtfestes, bei dem einst Stars wie Deep Purple , Manfred Mann's Earth Band oder The Sweet für Begeisterung sorgten. Doch so weit kommt es beim Jubiläumsfest „40 Jahre Landeshauptstadt“ dann doch nicht.

Dafür begeht die Stadt an der Traisen am 10. Juli mit einem ganztägigen Festprogramm ihren runden Geburtstag. Von einer offiziellen Feier über internationales Straßentheater bis hin zu einem Konzert und einer ORF-Dokumentation unter freiem Himmel ist ein vielfältiges Kulturprogramm geplant.

Den Auftakt bildet am Vormittag die offizielle Jubiläumsveranstaltung an der Fachhochschule St. Pölten. Die Feier wird ab 11 Uhr live in ORF 2 übertragen.

Musik und Feuershows

Im Anschluss verlagert sich das Geschehen in die Innenstadt. Dort findet bereits zum fünften Mal das Straßenkunstfestival „Bravissimo“ statt, das heuer den Rahmen für die Jubiläumsfeier bildet. Internationale Künstlerinnen und Künstler präsentieren Akrobatik, Comedy, Musik und Feuershows. Ergänzt wird das Programm durch Angebote für Familien wie Mitmachzirkus, Workshops und Kinderschminken sowie Gastronomiestände.

Am Abend folgt ein Open-Air-Programm, das die Stadt gemeinsam mit dem Cinema Paradiso veranstaltet. Ab 19.30 Uhr stehen Musik und Film im Mittelpunkt. Unter dem Titel „Die Stimmen einer Generation“ treten Christian Deix (Espresso), Chico, Paul Coxx und Reini Dorsch gemeinsam mit einer All-Star-Band aus Niederösterreich auf. Das Konzert soll musikalische Erinnerungen an vier Jahrzehnte Stadtgeschichte wachrufen.