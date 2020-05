St. Pölten: Disput um Straßennamen beigelegt

Die Entscheidung bestätigt auch SPÖ-Vizebürgermeister Harald Ludwig. „Es wird aber keine Quote geben. Wenn sich eine Persönlichkeit als Namensgeberin anbietet, dann werden wir das prüfen“, sagt Ludwig.

Mondstraße

Bei der letzten Gemeinderatssitzung am Montag, die im VAZ St. Pölten stattfand, wurde noch nach dem „alten System“ getauft. So wird es in der Hauptstadt künftig eine Sonnenstraße und auch eine Mondstraße geben.

In Zukunft soll aber alles wieder anders werden.