Nur noch geschlechtsneutrale Straßennamen in St. Pölten

Gemeinderat

Am Dienstag dann die Überraschung. SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler setzte den Tagesordnungspunkt "Antrag auf Benennung neuer Verkehrsflächen" von der Tagesordnung ab. Damit bleiben 25 Verkehrsflächen vorerst unbenannt.

Diskussion

Künftig, so Stadler, sollen Straßenzüge in der Landeshauptstadt nur mehr "geschlechtsneutrale" Namen bekommen, betonte er. "Die Familien und Angehörigen dieser Persönlichkeiten haben es nicht verdient, dass öffentlich darüber diskutiert wird, ob nicht ein anderer Name für eine Straße besser geeignet wäre und damit die Leistungen der Namensgeberin bzw. des Namensgebers in Frage gestellt wird", sagt Stadler.