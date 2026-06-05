Millionen eingespart: St. Pölten zieht positive Bilanz

In der Landeshauptstadt wurde Bilanz gezogen. Positiv, wie Bürgermeister Mathias Stadler (ÖVP) am Freitag sagte. Gemeinsam mit Thomas Wolfsberger, Leiter der Finanzverwaltung, präsentierte der Stadtchef im St. Pöltern Rathaus den Rechnungsabschluss 2025.

Eine Aufgabe, die in den vergangenen Jahren nicht immer eine einfache war. Dass St. Pölten finanziell unter Druck steht, ist kein Geheimnis. Entsprechend war seitens des Land Niederösterreichs ein Haushaltskonsolidierungskonzept eingefordert worden. Konkret hatte die Stadt im Vorjahr angekündigt, mit über 280 Maßnahmen rund elf Millionen Euro einsparen zu wollen. Ein Ziel, das weitgehend erreicht wurde: Rund 96 Prozent der geplanten Summe konnte reduziert werden. Einsparen sei nie angenehm so Stadler. Dennoch habe die Stadt durch rechtzeitiges Einschreiten alle wesentlichen Faktoren ins positive gedreht: "Wir haben unsere Hausaufgaben ganz sicher erledigt.". Nettoergebnis und Haushaltspotenzial positiv So ist das Nettoergebnis positiv - mit 8,6 Millionen Euro vor Rücklagenbewegungen. Erträgen von über 270 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 261 Millionen Euro gegenüber. Die Ertragsanteile lagen mit 96,4 Millionen Euro höher als erwartet. Besonders der Verkauf von Grundstücken für das Sicherheitszentrum wirkte sich positiv aus.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kristina Leitner Wolfsberger und Stadler präsentierten die Zahlen.

Das Haushaltspotenzial gibt Auskunft über die frei verfügbaren Eigenmittel einer Gemeinde. Auch hier verzeichnet St. Pölten ein Plus - von etwa 3,6 Millionen Euro. Damit ist keine verpflichtende Konsolidierung mehr erforderlich. Deutlich gespart wurde beim Personal und beim Sachaufwand. Rund sieben Millionen Euro entfielen auf diese beiden Bereiche, unter anderem durch Einsparungen bei der Instandhaltung sowie dem Aussetzen von Nachbesetzungen. Schulden leicht gestiegen Die Konsolidierung habe "von vorne bis hinten" funktioniert, sagte Wolfsberger. Zurücklehnen könne sich die Stadt dennoch nicht. Die allgemeine finanzielle Situation sei nach wie vor angespannt.