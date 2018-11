St. Pölten: 6300 Euro für 315 Tage in der Gefängniszelle

Der damals Mitangeklagte muss auf die Haftentschädigung noch warten. Das liegt auch daran, weil sich der Somalier mit weiteren Vorwürfen konfrontiert sah. Er soll in der Haft einen Mitinsassen sexuell belästigt haben.

„Die Vorwürfe lösten sich allerdings in Luft auf. Das angebliche Opfer, das in den Gerichtssaal vorgeführt werden musste, hatte meinen Mandanten noch nie gesehen“, betont Valentina Murr, die Anwältin des Mannes, der sich noch in Österreich befindet. Er muss derzeit auch keine Abschiebung fürchten.